"MALA, SNAŽNA, EFIKASNA VLADA, SA VELIKIM PROMENAMA" Vučić otkrio planove: Preko 60 odsto mora da se menja ljudi na lokalu
PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je da će se doći do velikih promena na lokalnom nivou.
- Moj plan za budućnost, ukoliko dobijemo poverenje naroda - mala, snažna, efikasna vlada, sa velikom promenama. Možda će biti troje, četvoro od sadašnjih 31. U vladi će biti kao u košnici, dnevno po 20 sastanak, razgovor sa ljudima. Ićićete na 5 tačaka dnevno, da bidete stvarrno umorni. Preko 50, 60 odsto mora da se menja ljudi na lokali. Ljudi neće da razgovaraju sa mnogima. Odem u Peking, idemo u Temsku i Knjaževac. Ljudi, naučite to, nemojte svetla velikog grada da vas zaslepe, da mislite da ste mnogo važni. Vole u Atinu i Pariz, ali neće u Žagubicu. Imam ljude sa kojima ću sarađivati, mogo sam težak čovek, ali moraji mnogo toga da se odreknu. Nisam imao porodicu ove godine, a ni prošle. Ako ćeš u vladu, moraš tako. Videćete sami strašnu promenu. Zvao sam troje ili četvoro ljudi, ministara, niko nije budan u pola pet. Ne može tako. Kad prođete uveče pored Vlade, da li je svetlo upaljeno posle 10? - upitao je Vučić.
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