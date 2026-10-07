"POBESNELI MAKS" UŽIVO: Rusi demonstriraju brutalnu silu u Sumskoj oblasti - Pogledajte snimke (VIDEO)
MINISTARSTVO odbrane Rusije objavilo je snimke uništavanja automobilske i oklopne tehnike, elemenata sistema veze i terenskog punkta za skladištenje goriva i maziva, kao i snimke vazdušnih sudara bespilotnih letelica Oružanih snaga Ukrajine na sumskom pravcu.
Na početku snimka, dok su se ruski dronovi približavali tehnici, pojedini pripadnici Oružanih snaga Ukrajine pokušavali su da ih zaustave pucajući iz automatskog oružja. Međutim, to nije sprečilo uništavanje ukrajinskih pikap vozila i borbenih mašina, prenose RIA Novosti.
Prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, uništavanje tehnike izveli su operateri FPV dronova Ispitnog centra perspektivnih bespilotnih tehnologija Ministarstva odbrane Rusije „Rubikon“.
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