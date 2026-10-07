VUČIĆ O NAPADU NA ANĐELU U NIŠU: Napadač je uhapšen, neverovatno koliki pik imaju na žene

PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić", Aleksandar Vučić, izjavio je da su večeras u Nišu blokaderi napali Anđelu Milosavljević i dodao da je otkriven napadač koji je sada u pritvoru.

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- Večeras u Nišu su napali devojku, ženu, Anđelu Milosavljević, 26 godina ima, ako se ne varam, napao je Mateja Nikolić, u pritvoru je sad - rekao je Vučić gostujući na TV Informer.

Istakao je da je neverovatno koliko blokaderi, kako je rekao, imaju pik na žene.

- To ja nisam video u svom životu. I što je najgore, mnogo gore čak i od toga što nekoga udarite, gurnete, počupate za kosu, polijete vodom, udarite pesnicom krvnički u glavu. Čak i mnogo gore od toga je što niko od njih nikada nije rekao izvinite ili žao nam je", rekao je Vučić u emisiji "Kolegijum", u kojoj je specijalni gost glavna i odgovorna urednica Tanjuga, Jovana Joksimović.

Vučić je kazao da niko od njegovih političkih protivnika neće da kaže mu je žao što je nedavno napadnuta Ljiljana Cvjetković.

- Vi ste videli da je sinoć Ana Brnabić pitala ženu što je došla da njih zastupa: "Hoćete da se izvinite zbog toga što je prvi na vašoj listi, Srdanović, uporedio anus sa ustima jedne, inače divne žene, sa najboljim glasom, žene koja je legenda Srbije, a ne samo RTS-a, Vesne Radosavljević, koja je dobila i orden svoje države". Ma ne, neće da se izvini. Neće niko da kaže da im je žao što je onaj krvnički udario Ljiljanu Cvjetković - naveo je Vučić.

Istakao je da se nada da je jedan značajan deo Srbije to prepoznao, koji će biti mnogo veći na izborima.

- Neće to ljudi. I ljudi su krenuli da im se suprotstavljaju - dodao je Vučić.

On je rekao da je mnogo ljudi bilo na današnjem mitingu "Ujedinjene Srbije" u Pančevu, između 8.000 i 11.000 ljudi.

(Tanjug)