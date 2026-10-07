TANDEM JURI GRUPNU FAZU: Vaterpolisti Partizana i Šapca od četvrtka do nedelje igraju kvalifikacije za Evrokup

VATERPOLISTI Partizana i Šapca ovog vikenda bore se za plasman u grupnu fazu Evrokupa. Crno-beli su u grupi B (Atina) iz koje tri ekipe idu dalje, a Šapčanu su domaćini grupe C, u kojoj će dve najbolje nastaviti takmičenje.

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Beograđani sutra (20.15) u prvom kolu grupe B igraju sa ruskim Sintezom iz Kazanja. U petak (20.15) se sastaju sa domaćim Apolonom, u subotu (11.00) sa Duisburgom, a u nedelju (8.30) sa Savonom.

Šapčani u grupi C startuju u petak, kada od 18.30 igraju sa "Belim ajkulama" iz Hanovera. U subotu (18.30) se sastaju sa turskom Enkom, a u nedelju (10.00) sa Jugom.