Revolveraški obračun u Parizu pripao Asvelu: Hifi tragičar uprkos rekordu karijere u Evroligi

Ekipe su zbirno postigle 29 trojki.

Credit: PESTELLINI FEDERICO / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Asvela savladali su na gostujućem terenu ekipu Pariza 98:96 (14:21, 32:22, 28:34, 24:19) u četvrtom kolu Evrolige.

Gledali smo izuzetno efikasnu utakmicu u „Adidas areni“, u kojoj je viđeno čak 29 pogođenih trojki. Pariz je šutirao 15/38 za tri poena (39,47%), dok je Asvel bio još precizniji – 14/27 (51,85%).

U ekipi Maksa Lefevra briljirao je Nadir Hifi, koji je sa 30 poena postavio lični rekord karijere u Evroligi. Ipak, završnica mu nije donela razlog za slavlje, pošto je prvo izgubio loptu u ključnom napadu, a zatim promašio šut za pobedu uz zvuk sirene.

Posle promašaja Asvela za tri poena, loptu je uhvatio bivši igrač Crvene zvezde Džoel Bolomboj, ali je bio polovičan sa linije penala. Pariz je tako ostao u igri i dobio priliku da bira između produžetka i šuta za pobedu.

Lopta je završila kod Nadira Hifija, koji je pokušao da pogodi trojku za trijumf svog tima. Nije bio precizan, pa je posle sjajne partije na kraju upravo on postao tragičar domaće ekipe.

Uz njega se istakao i Tajson Etjen sa 27 poena, dok su svi ostali igrači Pariza ostali na jednocifrenom učinku.

Tim Tonija Parkera je do drugog trijumfa u Evroligi ove sezone predvodio iskusni Peti Mils sa 21 poenom.

Tremont Voters dodao je 19, dok su odlične partije pružili i Bot Gah sa 17 i Ugo Beson sa 16 poena. Dvocifren učinak imao je i NBA veteran Džej Krauder, koji je meč završio sa 11 poena.

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