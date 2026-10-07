"POSTALI SMO PRAVE NARKOMANČINE" Pronađen blokaderski dnevnik prilikom istrage smrti Milice Živković - je li ovo borba za pravdu? (VIDEO)
PRILIKOM sakupljanja dokaza o smrti studentkinje Milice Živković na Filozofskom fakultetu u Beogradu, pronađen je dnevnik jednog blokadera koji govori o njihovim bloladerskim danima.
Tu stoji kako, i koliko, je to bila borba za pravdu, a koliko zabava mladih ljudi koje su njihovi profesori zloupotrebili za destabilizaciju Srbije i sopstvene fotelje!
Pogledajte šta piše u dnevniku:
- Nako vrlo turbulentnog perioda koji sam doživeo radeći dva posla, živeći na Rektoratu i konačno poslednjeg Egzita, shvatio sam neke stvari. Pored toga što sam uspešan u svim sferama, zadovoljan životom i imam puno prijatelja... bio sam all time low sa supstancama, preko stonera tokom blokada na Egzitu, postali smo baš prave narkomančine: 4 dana na mdma sa pokojom buksnom i poslednji dani ekser pored mdma. Šta mi je to trebalo? - navodi se u dnevniku jednog blokadera.
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