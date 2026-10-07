"BROJEVI NE LAŽU" Mali: Hajde da vidimo ekonomske rezultate Dejana Šoškića (VIDEO)

MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali objavio je video na svom Instagram nalogu u kome je ukazao na ekonomski sunovrat koji je doživela srpska ekonomija za vreme dok je Dejan Šoškić bio guverner Narodne banke Srbije.

Foto: Printskrin/Instagram malisinisa

- Hajde da vidimo ekonomske rezultate Dejana Šoškića, glavnog ekonomiste na Studentskoj listi i nekadašnjeg guvernera NBS. Brojevi ne lažu - navodi se u objavi uz video.

Mali ističe da je za vreme Šoškićevog mandata kurs sa 94 dinara za evro otišao na čak 118 dinara za evro.

- U poslednjih 14 godina, za vreme mandata Aleksandra Vučića, kurs je stabilan, negde oko 117 dinara. Šoškić danas govori kako bi opet vratio nestabilan kurs, a dodatno smanjio plate i penzije. Podsetiću vas, prosečna plata u Šoškićevo vreme bila je 360 evra. Prosečna zarada danas je preko 1.000 evra. U Šoškićevo vreme skoro 450.000 ljudi je ostalo bez posla. U vreme mandata Aleksandra Vučića pola miliona ljudi je dobilo svoje radno mesto - navodi Mali.