BRNABIĆ JASNO PORUČILA: Današnja „Studentska lista“ nije ništa novo na političkom nebu Srbije

POTPREDSEDNICA SNS Ana Brnabić navela je da je DOS preteča današnje "studentske liste" i objasnila zbog čega je to Aleksandar Vučič, nosilac i prvi na listi "Aleksdandar Vučić - Ujedinjena Srbija" važan za našu zemlju.

Foto: Narodna skupština Srbije/Miloš Miškov

- Aleksandar Vučić je juče našao maestralan način da pokaže da, ukoliko neko izbegava dijalog, a koji je uvek lekovit i za svaku demokratiju neophodan, onda vam ostaje da pričate sami sa sobom.

I to je ono što predstavnici Studentske liste rade - razgovaraju samo sa istomišljenicima, pa čak ni na pitanja medija (onih koji ih ne podržavaju bezuslovno), neće da odgovaraju, nadmeno i bahato. I sve ovo rade već više od jedne decenije – jer današnja „Studentska lista“ nije ništa novo na političkom nebu Srbije. Nema tu nijedno novo lice ili ideja.

Današnja „Studentska lista“ je ono što je pre tri godina bila „Srbija protiv nasilja“, a pre toga „1 od 5 miliona“, a pre toga „Krvave košulje“, a pra-preteča im je DOS. Njihova samoizolovanost je ponovo dokazana juče kada su na to na šta im je Aleksandar Vučić slikovito ukazao, odgovorili jedino kako znaju – uvredama, podsmehom, pretnjama. I jedni druge su samozaljubljeno tapšali po leđima.

Umesto toga, odgovorna i ozbiljna osoba bi sela i razmislila o tome šta im Vučić poručuje, ali to nema ko da im kaže, jer su od sebe oterali sve one koji su na bilo koji način, pa makar i u promilima, imali drugačije mišljenje ili se usudili da upute neku sugestiju ili kritiku.

I zbog ovoga je Aleksandar Vučić važan za Srbiju i zbog toga bi, da su mudriji, od njega trebalo da uče – jer on svakoga dana sebe preispituje, u kritici je najteži prema sebi, a od svojih saradnika uvek traži više i ne libi se da ih kritikuje kako bi učili i bili bolji. Zato i Srbija napreduje tom brzinom. A istom tom brzinom, ili malo brže, bi nazadovala da samozaljubljeni elitisti iz „Studentske liste“ dođu na vlast - navela je ona.

Aleksandar Vučić @avucic je juče našao maestralan način da pokaže da, ukoliko neko izbegava dijalog, a koji je uvek lekovit i za svaku demokratiju neophodan, onda vam ostaje da pričate sami sa sobom. I to je ono što predstavnici Studentske liste rade - razgovaraju samo sa istomišljenicima, pa čak ni na pitanja medija (onih koji ih ne podržavaju bezuslovno), neće da odgovaraju, nadmeno i bahato. I sve ovo rade već više od jedne decenije – jer današnja „Studentska lista“ nije ništa novo na političkom nebu Srbije. Nema tu nijedno novo lice ili ideja. Današnja „Studentska lista“ je ono što je pre tri godina bila „Srbija protiv nasilja“, a pre toga „1 od 5 miliona“, a pre toga „Krvave košulje“, a pra-preteča im je DOS. Njihova samoizolovanost je ponovo dokazana juče kada su na to na šta im je Aleksandar Vučić slikovito ukazao, odgovorili jedino kako znaju – uvredama, podsmehom, pretnjama. I jedni druge su samozaljubljeno tapšali po leđima. Umesto toga, odgovorna i ozbiljna osoba bi sela i razmislila o tome šta im Vučić poručuje, ali to nema ko da im kaže, jer su od sebe oterali sve one koji su na bilo koji način, pa makar i u promilima, imali drugačije mišljenje ili se usudili da upute neku sugestiju ili kritiku. I zbog ovoga je Aleksandar Vučić važan za Srbiju i zbog toga bi, da su mudriji, od njega trebalo da uče – jer on svakoga dana sebe preispituje, u kritici je najteži prema sebi, a od svojih saradnika uvek traži više i ne libi se da ih kritikuje kako bi učili i bili bolji. Zato i Srbija napreduje tom brzinom. A istom tom brzinom, ili malo brže, bi nazadovala da samozaljubljeni elitisti iz „Studentske liste“ dođu na vlast. — Ana Brnabic (@anabrnabic) October 7, 2026

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