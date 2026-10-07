Hit priča bivšeg igrača Zvezde: Hrvat mi prilazi i kaže - Brate, pojeli smo kera!

Tek na pola tanjira je shvatio šta jede

FOTO: N. Skenderija

Tokom karijere koja je trajala skoro 20 godina, nekadašnji fudbaler Vojvodine i Crvene zvezde, Vidak Bratić, u svom "tefteru" ima sijaset andegdota o kojima bi mogao da priča do duboko u noć.

Međutim, jedna od najluđih je definitivno ona koju je doživeo u Kini - kada je na "prevaru" pojeo psa.

U velikoj ispovesti za "Novosti", Bratić je najpre otkrio kako je uopšte otišao Kinu iz OFK Beograda, a zatim i kako se šokirao tokom trpeze.

– Prošli smo sjajne pripreme sa Ratkom Dostanićem, bili drugi na tabeli, pobeđivali sve redom. Onda se pojavila ponuda iz Kine. Rekao sam Terziću: „Zvezdane, moram da idem, finansijski mi mnogo znači.“ Kinezi tada nisu nudili ugovore bez proba od sedam dana, ali meni su ljudi iz Tjenđin Tede odmah poslali ugovor faksom na klub. Terza je rekao: „Neka uplate šta treba i neću ti praviti problem, hvala ti na svemu.“ Tako sam otišao u Kinu. Prvi dan sam sleteo u Peking, potpisao ugovor, overili smo ga, a sutradan sam seo na avion za Vuhan i odmah igrao utakmicu! Nisam imao vremena ni da se adaptiram. Tamo je ritam surov – trening, utakmica, karantin, porodica dođe i nemaš vremena ni za šta drugo.

A onda je usledio šok - pas za trpezom!

– Nismo jeli slepe miševe, ali jesmo kerove i ostale i njihove specijalitete! Nisam u početku ni znao šta jedem. U jednom momentu prilazi mi klupski doktor, kucka me po rebrima i viče na engleskom: „Veri gud, to je ful specijalitet!“ Sa mnom je bio Matić, momak iz Hrvatske koji je napravio ozbiljnu karijeru u Kini. Pitam ga ja šta priča ovaj doktor, a on kaže: „Pojeli smo kera!“ Rekoh: „U, majku mu, ja već pojeo pola tanjira, gotovo je!“ Ali nema veze, bilo je dobro, nisam ništa loše osetio. I to je veliko životno iskustvo, ne bih to ni probao da nisam bio tamo.