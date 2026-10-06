Posle istorijske blamaže: Hrvati precrtali ove fudbalere! Za njih više nema mesta u reprezentaciji!

Selektor Slaven Bilić povukao nemilosrdan potez.

gor Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Hrvatske doživela je jedan od najubedljivijih poraza u novijooj istoriji.

Komšije su deklasirane na Rujevici od Engleske 0:7, čime je samo produbljena kriza koja vlada u nacionalnom timu ove države, još od rane eliminacije sa Svetskog prvenstva.

Ipak, vremena za jadikovanje u hrvatskom taboru nema, jer im sledi novi izazov i duel protiv svetskih i evropskih prvaka Španije, koja se igra u Splitu večeras od 20.45.

Selektor Slaven Bilić je odredio spisak igrača na koje računa za taj meč.

Na toj listi nema četvorice igrača iz prethodnog duela, "precrtani" su: Ivan Smolčić, Lovro Majer, Franjo Ivanović i Petar Musa.

Zanimljivo je i da su se i Ivanović i Musa bili u startnoj postavi za meč sa "Gordim Albionom". Ostaje pitanje da li su sklonjeni baš zbog toga ili je nešto drugo razlog.

Ovako izgleda spisak Slavena Bilića za meč sa Španijom:

Golmani: Dominik Livaković, Ivor Pandur, Dominik Kotarski

Defanzivci: Josip Stanišić, Marin Pongračić, Joško Gvardiol, Luka Vušković, Josip Šutalo

Vezni red: Mateo Kovačić, Luka Modrić, Nikola Vlašić, Ivan Perišić, Mario Pašalić, Martin Baturina, Petar Sučić, Kristijan Jakić, Luka Sučić, Josip Mišić

Napadači: Igor Matanović, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marko Pašalić, Dion Drena Beljo

Španija je nedavno, deklasirala Hrvate u Sevilji sa 4:1, u okviru Lige nacija.

Tako su komšije u samo dva meča, protiv "furije" i Engleza, primili čak 11 golova.

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