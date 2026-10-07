Politika

BRNABIĆEVA OBELODANILA SVE: Podsetila kako su profesori i dekani blokaderi diskriminisali srpske studente (VIDEO)

В.Н.

07. 10. 2026. u 09:32

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POTPREDSEDNICA Srpske napredne stranke Ana Brnabić je tokom gostovanja u debati podsetila javnost ali i članove "studenstke liste" koji su u tom momentu bili sa njom u studiju, kako su to profesori i dekani bloakderi diskriminisali srpske studente.

БРНАБИЋЕВА ОБЕЛОДАНИЛА СВЕ: Подсетила како су професори и декани блокадери дискриминисали српске студенте (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/@LaziDetektor

- Mi imamo naše fakultete domaće, kao što je Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, koji imaju strane programe sa Otvorenim univerzitetom Berlin ili ne znam kojim. E znate koji su programi jedini radili tokom blokada? Eto, ti programi! Ti studenti koji su imali para, to da plate, na našim fakultetima su išli, imali predavanja, profesori su držali predavanja, ti studenti su dobijali svoje diplome, dakle, tamo nije bilo blokada. Zato što to nije dao Berlin ili na Fakultetu političkih nauka nije dao neki drugi strani univerzitet. Znate, studenti na našim univerzitetima su bili diskriminisani u odnosu na iste te studente Ekonomskog fakulteta koji su pohađali strane programe zato što nikome nije palo na pamet da blokira te strane programe. Diskriminisali ste naše studente, a davali ste sve što ste mogli onim studentima koji su mogli da plate strane studije u Srbiji, je l' tako bilo? - podsetila je Brnabićeva.

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