BLOKADERI RAZVIJALI TRANSPARENTE O "GENOCIDU" Narod se pita: Gde su u vašoj priči srpske žrtve? (VIDEO)

NAKON što su studenti u blokadi u Novom Pazaru razvili sramne transparente na kojima je pisalo "Ratko Mladić je zločinac" i "Srebrenica je genocid" to je ponovo izazvalo haos.

Foto: Printskrin

Na društvenoj mreži Instagram pojavio se snimak devojke koja je "zakucala" blokadere postavivši suštinsko pitanje - gde su u vašoj priči srpske žrtve?

Studentska lista je izašla sa transparentom kojim Srebrenicu naziva genocidom, a Ratka Mladića zločincem.

Od tog trenutka, ovo više nije samo studentska priča, ovo je politika! I to politika koja govori mnogo o tome kako gledate na srpski narod, njegovu istoriju i njegove žrtve, jer srpski narod iza sebe nosi ratove, progone, izbeglištva, izgubljene domove i svoje mrtve. I zato imam jedno jednostavnvo pitanje - gde su u vašoj priči srpske žrtve? - upitala je i dodala:

- Ne tražim da bilo ko zaboravi tuđe, ali ne prihvatam da se od srpskog naroda očekuje da zaboravi svoje stradanje. Srpsko sećanje nije mržnja, srpske žrtve nisu fusnote i naša istorija nije nešto čega treba da se stidimo.

Zato je važno kakvu politiku biramo. Onu koja deli i briše sećanje ili onu koja Srbiju vidi kao jednu snažnu i odgovornu državu - Ujedinjenu Srbiju! - istakla je.

Upravo zbog ovakvog stava većinska dostojanstvena Srbija neće glasati za izdajnike, tj. za blokadersku listu, već za Ujedinjenu Srbiju i Srpsku naprednu stranku!

(24sedam)