BLOKADERI RAZVIJALI TRANSPARENTE O "GENOCIDU" Narod se pita: Gde su u vašoj priči srpske žrtve? (VIDEO)
NAKON što su studenti u blokadi u Novom Pazaru razvili sramne transparente na kojima je pisalo "Ratko Mladić je zločinac" i "Srebrenica je genocid" to je ponovo izazvalo haos.
Na društvenoj mreži Instagram pojavio se snimak devojke koja je "zakucala" blokadere postavivši suštinsko pitanje - gde su u vašoj priči srpske žrtve?
Studentska lista je izašla sa transparentom kojim Srebrenicu naziva genocidom, a Ratka Mladića zločincem.
Od tog trenutka, ovo više nije samo studentska priča, ovo je politika! I to politika koja govori mnogo o tome kako gledate na srpski narod, njegovu istoriju i njegove žrtve, jer srpski narod iza sebe nosi ratove, progone, izbeglištva, izgubljene domove i svoje mrtve. I zato imam jedno jednostavnvo pitanje - gde su u vašoj priči srpske žrtve? - upitala je i dodala:
- Ne tražim da bilo ko zaboravi tuđe, ali ne prihvatam da se od srpskog naroda očekuje da zaboravi svoje stradanje. Srpsko sećanje nije mržnja, srpske žrtve nisu fusnote i naša istorija nije nešto čega treba da se stidimo.
Zato je važno kakvu politiku biramo. Onu koja deli i briše sećanje ili onu koja Srbiju vidi kao jednu snažnu i odgovornu državu - Ujedinjenu Srbiju! - istakla je.
Upravo zbog ovakvog stava većinska dostojanstvena Srbija neće glasati za izdajnike, tj. za blokadersku listu, već za Ujedinjenu Srbiju i Srpsku naprednu stranku!
(24sedam)
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)