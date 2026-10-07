"NISMO GENOCIDNI, NAŠI GENERALI NISU ZLOČINCI" Jasna poruka studenata iz Republike Srpske blokaderima sa studentske liste - izdali ste nas!

STUDENTI iz Republike Srpska poručuju blokaderima sa studentske liste - izdali ste nas!

Foto: Printscreen

Na studentskim domovima širom Srpske sinoć su se pojavili transparenti sa oštrim porukama upućenim studentima blokaderima, nakon njihovih parola u kojima je Republika Srpska označena kao "genocidna tvorevina".

I dok Aleksandar Vučić sve vreme govori kako treba da branimo Srbiju i svoj narod, blokaderi na svojim skupovima šire potpuno drugačiju poruku.

Vučić ističe da moramo da branimo Srbiju, da ne damo Kosovo i Metohiju, da moramo da pomažemo i čuvamo Republiku Srpsku.

Na drugoj strani, blokaderska politika je jasna - mi smo genocidni narod, a Republika Srpska je genocidna tvorevina.

Transparenti na studentskim centrima širom Srpske

Transparenti su okačeni na studentskim domovima na Palama, u Lukavici, Foči, Banjaluci i brojnim drugim studentskim centrima. Njihov sadržaj predstavlja direktan odgovor na poruke kojima je Republika Srpska nazivana "genocidnom tvorevinom".

Foto: Printscreen

"Naši generali nisu zločinci" i "Republika Srpska nije genocidna, izdali ste nas" - poručuju akademci iz Srpske.

Time su iskazali protivljenje stavovima iznetim kroz parole studenata blokadera iz Srbije.

Foto: Printscreen

Skandal u Novom Pazaru

Lideri studentske liste svakodnevno targetiraju Srbe i proglašavaju nas genocidnim narodom.

Neko je imao hrabrosti da na studentskom skupu u Novom Pazaru kaže ono što Srbija od studenata treba da čuje: Srebrenici je genocid i Ratko Mladić je ratni zločinac. https://t.co/kFmYR3Pc4D — Biljana (@biljanicaaa) October 3, 2026

Podsetimo, na skupu "Studentske liste" u Novom Pazaru pojavio se transparent na kome je pisalo "Srebrenica je genocid", kao i transparent "Mladić je ratni zločinac."