Politika

"NISMO GENOCIDNI, NAŠI GENERALI NISU ZLOČINCI" Jasna poruka studenata iz Republike Srpske blokaderima sa studentske liste - izdali ste nas!

В. Н.

07. 10. 2026. u 11:46

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STUDENTI iz Republike Srpska poručuju blokaderima sa studentske liste - izdali ste nas!

НИСМО ГЕНОЦИДНИ, НАШИ ГЕНЕРАЛИ НИСУ ЗЛОЧИНЦИ Јасна порука студената из Републике Српске блокадерима са студентске листе - издали сте нас!

Foto: Printscreen

Na studentskim domovima širom Srpske sinoć su se pojavili transparenti sa oštrim porukama upućenim studentima blokaderima, nakon njihovih parola u kojima je Republika Srpska označena kao "genocidna tvorevina".

I dok Aleksandar Vučić sve vreme govori kako treba da branimo Srbiju i svoj narod, blokaderi na svojim skupovima šire potpuno drugačiju poruku.

Vučić ističe da moramo da branimo Srbiju, da ne damo Kosovo i Metohiju, da moramo da pomažemo i čuvamo Republiku Srpsku.

Na drugoj strani, blokaderska politika je jasna - mi smo genocidni narod, a Republika Srpska je genocidna tvorevina. 

Transparenti na studentskim centrima širom Srpske

Transparenti su okačeni na studentskim domovima na Palama, u Lukavici, Foči, Banjaluci i brojnim drugim studentskim centrima. Njihov sadržaj predstavlja direktan odgovor na poruke kojima je Republika Srpska nazivana "genocidnom tvorevinom".

Foto: Printscreen

"Naši generali nisu zločinci" i "Republika Srpska nije genocidna, izdali ste nas" - poručuju akademci iz Srpske.

Time su iskazali protivljenje stavovima iznetim kroz parole studenata blokadera iz Srbije.

Foto: Printscreen

Skandal u Novom Pazaru

Lideri studentske liste svakodnevno targetiraju Srbe i proglašavaju nas genocidnim narodom.

Podsetimo, na skupu "Studentske liste" u Novom Pazaru pojavio se transparent na kome je pisalo "Srebrenica je genocid", kao i transparent "Mladić je ratni zločinac." 

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