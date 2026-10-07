Politika

HIT BLOKADERA: Transparent “Studenti pobeđuju” postavili na groblje

В.Н.

07. 10. 2026. u 10:25

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PUTNIKE koji dolaze sa auto-puta Beograd - Niš i iz pravca Smedereva, na ulazu u Veliku Planu dočekuje veliki transparent “Studenti pobeđuju”.

ХИТ БЛОКАДЕРА: Транспарент “Студенти побеђују” поставили на гробље

Foto: Novosti

  Ono što privlači pažnju više od samog transparenta jeste da je on postavljen na ulazu u gradsko groblje, pa se iza njega vidi more krstova i grobnica.

Ali ni to nije kraj cirkusa: transparent je razapet na ogradi vlasnika pogrebnog preduzeća “Jevta”, koje se bavi “prodajom pogrebne opreme” i “transportom pokojnika u zemlji i inostranstvu”.

Planjani sada zbijaju šale i pitaju se da li je slika koja se vidi iza transparenta svetla budućnost koju blokaderi obećavaju, scenografija za neki novi film Emira Kusturice ili i sami blokaderi teraju šegu sa činjenicom da je prosečna starost njihove takozvane “studentske liste” iznad 50 godina.

Međitim, mnogi građani negoduju i smatraju da u svemu ovome nema ničeg smešnog i da je kačenje predizborne političke parole na ulazu u groblje krajnji neukus, nepoštovanje mrtvih predaka i skrnavljenje njihove večne kuće. 

Podsećam, pre četiri dana blokaderi su u Velikoj Plani održali skup koji su najavili plakatom na kojem su zloupotrebili lik Karađorđa, kojem su montirali ruku sa tri podignuta prsta a dan kasnije su na navodni pomen nesrećnicima stradalim u Novom Sadu došli u bermudama i sa - psom na povodcu.

BONUS VIDEO: Srbija bez KiM: Ovo je stav Studentske liste i njenih lidera

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