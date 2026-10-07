As Premijer lige izabrao ovo bujno poprsje pre igranja za Englesku
Naravno, izazvao je veliku polemiku
Devojka fudbalske zvezde Čelsija i engleskog reprezentativca Kola Palmera, Olivia Holder, ponovo je privukla ogromnu pažnju na društvenim mrežama.
Atraktivna manekenka i influenserka objavila je nove fotografije sa luksuznog odmora, a u centru pažnje bio je njen izazovni stajling i fotografije koje su za kratko vreme privukle veliki broj reakcija.
Britanski „San“ navodi da Holder trenutno uživa u luksuznom odmoru, dok se na jednom od snimaka pojavio i Palmer. Fudbaler Čelsija viđen je kako se vozi u golf-kolicima, ogrnut bade-mantilom, očigledno rešivši da maksimalno iskoristi pauzu od reprezentativnih obaveza.
Tačnije, Palmer je odlučio da odjavi Tomasa Tuhela i njegov poziv za Englesku, dok su mediji pisali o tome da iza svega stoji činjenica da Nemac nije Palmera vodio na Mundijal.
Inače, Olivia i Palmer su u vezi od prošle godine, a ona redovno deli detalje svog glamuroznog života sa pratiocima. Njene objave sa odmora već su nekoliko puta bile tema britanskih medija.
Posebnu pažnju privukla je i prethodnim fotografijama sa odmora, kada je pozirala u bikiniju i izazvala brojne reakcije svojih pratilaca.
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