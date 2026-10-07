Republika Srpska

KO O ČEMU, ŠMIT O BiH: Nemački turista komentarisao nedavne izbore

В.Н.

07. 10. 2026. u 11:52

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NEMAC Kristijan Šmit, koji je nelegalno i neligitmno gospodario političkim Sarajevom, a onda početkom leta podneo ostavku na mesto na koje nije bio izabran, nezadovoljan je rezultatima Opštih izbora u BiH.

КО О ЧЕМУ, ШМИТ О БиХ: Немачки туриста коментарисао недавне изборе

FOTO: AP Photo/Paul Vernon, File

On je u izjavi za Nemački radio izrazio nezadovoljstvo ishodom izbora koji je, prema njegovoj oceni, znači kontinuitet sukoba u zemlji.

Zasluge za poštene izbore pripisao je sebi  

- Ishod izbora u BiH nam je pokazao da se osnovne linije sukoba u BiH nastavljaju. Ovaj ishod će strukturno i sistemski otežati a delomično i onemogućiti put zemlje u EU - rekao je Šmit.

Kao dobru vest je izdvojio to što se, kako je naveo, ipak radi o nekoj vrsti novog početka.

- Izbori su bili pošteni i reforme izbornog sistema, koje se povezuju s mojim imenom, su pokazale učinak. To ne rešava sve probleme ali povećava poverenje građana - zaključio je Šmit.

Za uverljivu pobedu SNSD koju predvodi Milorad Dodik optužio je opoziciju Republike Srpske za koju je rekao da je bila nesposobna da ponudi odgovarajući protivprogram, preneli su mediji.

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