Svet

DODELJENA NOBELOVA NAGRADA ZA HEMIJU: Nagrađena dva naučnika

В. Н.

07. 10. 2026. u 11:55

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KRALjEVSKA švedska akademija nauka odlučila je da dodeli Nobelovu nagradu za hemiju za 2026. godinu Henriju B. Kaganu i Kensou Soaiju "za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi".

ДОДЕЉЕНА НОБЕЛОВА НАГРАДА ЗА ХЕМИЈУ: Награђена два научника

Foto: X/ The Nobel Prize

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