DODELJENA NOBELOVA NAGRADA ZA HEMIJU: Nagrađena dva naučnika
KRALjEVSKA švedska akademija nauka odlučila je da dodeli Nobelovu nagradu za hemiju za 2026. godinu Henriju B. Kaganu i Kensou Soaiju "za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi".
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