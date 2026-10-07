OGLASILO SE MINISTARSTVO ODBRANE SRBIJE: Pojedini mediji prave seznacipnalizam i pišu o upadu u vojnu bazu, ali to nije stvarno stanje

MINISTARSTVO odbrane Republike Srbije oglasilo se saopštenjem povodom medijskih navoda i objavljenog video-snimka u kojem se tvrdi da su strani jutjuberi „upali“ na vojni aerodrom u Batajnici.

FOTO: Novosti

Saopštenje prenosimo u celosti:

"Povodom medijskih navoda i objavljenog video-snimka u kojem se tvrdi da su strani jutjuberi „upali“ na vojni aerodrom u Batajnici, radi potpunog i objektivnog informisanja javnosti ukazujemo na činjenice koje su u dosadašnjim medijskim objavama namerno ili slučajno uglavnom izostale.

Vojni kompleks aerodroma „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ prostire se na površini sa blizu 15 kilometara ograđenog prostora. Ovaj prostor podeljen je u više zona koje imaju različitu namenu i stepene važnosti u skladu sa kojima se i obezbeđuje.

Objavljeni snimak nastao je u fizički odvojenom i pregrađenom delu kompleksa u kom se ne odvijaju aktivnosti ljudstva i tehnike jedinica koje su smeštene na aerodromu. Reč je o delu kompleksa koji je delimično otvoren kako bi se civilnim kompanijama omogućio nesmetan prisup za izvođenje pripremnih zemljanih radova i uređenje terena za izgradnju novih infrastrukturnih objekata.

Između ostalog, planirano je i da prostor na kojem je snimljen prilog, u narednom periodu bude preuređen i dobije novu svrhu. Letelice, odnosno avioni i helikopteri koji se vide na objavljenom snimku predstavljaju rashodovane letelice od kojih ni jedna nije u operativnoj upotrebi za izvršavanje bilo koje vrste zadataka Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije.

Ovde je reč o neovlašćenom ulasku u deo kompleksa koji je fizički ogradom razdvojen od dela aerodroma koji je u upotrebi, te stoga na tom delu nema fizičko tehničkog obezbeđenja. Iako se određeni mediji i pojedinci zarad sitnih političkih poena utrkuju da proizvedu senzacionalističku priču o „upadu u vojnu bazu“ i ugrožavanju operativnih sposobnosti Vojske Srbije, ovakva interpretacija ne odgovara stvarnom stanju na terenu. Stvaranje utiska da su lica sa snimka pristupila borbenim avionima koje Vojska Srbije koristi ili prostoru u kojem se odvijaju ključne aktivnosti jedinica, predstavlja medijski spin.

Apelujemo na javnost i medije da ovakve događaje ne predstavljaju senzacionalistički, već odgovorno, precizno i u skladu sa stvarnim činjenicama.

Važno je istaći da odgovorno informisanje javnosti podrazumeva jasno razlikovanje operativno važnih vojnih zona od prostora koji se trenutno uređuje, rekonfiguriše ili priprema za novu namenu.

Ono što jeste činjenica je da su pojedinci, suprotno jasno istaknutim znakovima upozorenja, ušli u ograđeni prostor u kojem je takvo kretanje zabranjeno i potencijalno opasno i prema tim pojedincima preduzete su zakonom propisane mere, odnosno podnete su krivične prijave zbog krivičnog dela iz člana 416. Krivičnog zakonika Republike Srbije.

Ističemo da ovim događajem nije ugrožena operativna sposobnost jedinica koje su smeštene na aerodromu, niti je narušeno njihovo bezbedno i nesmetano funkcionisanje.

Vojni aerodrom „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ jeste kompleks od izuzetnog značaja za Vojsku Srbije i upravo zato se zaštiti njegovih operativnih kapaciteta, infrastrukture i bezbednosti pripadnika koji na njemu izvršavaju svoje zadatke posvećuje posebna pažnja i ista je na izuzetno visokom nivou".

BONUS VIDEO