Politika

BLOKADERI ODBIJAJU DA VIDE STVARNOST: Pristalica Studentske liste nastavlja da ih moli da pogledaju istini u oči (FOTO)

В.Н.

07. 10. 2026. u 10:35

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DA su tenzije i sukobi među pristalicama sve izraženiji, svakog dana je jasno. Ni sami ne kriju previranja i rasparave koja je svakodnevno mogu videti na mrežama.

БЛОКАДЕРИ ОДБИЈАЈУ ДА ВИДЕ СТВАРНОСТ: Присталица Студентске листе наставља да их моли да погледају истини у очи (ФОТО)

Foto: Printskrin Jutjub

Slobodan Prvanović, pristalica Studentske liste nastavlja da ih moli da pogledaju istini u oči - ako ne napabirčite još nekoliko procenata, vladaće Vučić još 12 godina!

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Nakon što su na njegov račun usledile kritike od strane drugih pristalica blokadera, Prvanović se ponovo oglasio.

Dragi prijatelji, nemam ja veze sa Vučićem - ovo što vam pričam je istina!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Ona je već snimala slobodnije scene, a ja... Kako je Desimir govorio o intimnim kadrovima sa Snežanom u Srećnim ljudima
Poznati

0 0

"Ona je već snimala slobodnije scene, a ja..." Kako je Desimir govorio o intimnim kadrovima sa Snežanom u "Srećnim ljudima"

POSTOJE glumci čije ime publika zauvek veže za jedno lice, jednu porodicu i jednu televizijsku priču. Desimiru Stanojeviću dogodilo se upravo to. Iako je iza sebe imao decenije pozorišta, desetine zahtevnih uloga, mjuzikle, režije i čitav jedan umetnički život pre televizijske slave, za generacije gledalaca zauvek je ostao Vukašin Golubović iz „Srećnih ljudi“.

07. 10. 2026. u 07:34

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POČINJE TRKA ZA „TURISTIČKI CVET“ 2026: Publika i stručni žiri ponovo zajedno biraju najbolje u srpskom turizmu!

POČINjE TRKA ZA „TURISTIČKI CVET“ 2026: Publika i stručni žiri ponovo zajedno biraju najbolje u srpskom turizmu!