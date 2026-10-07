BLOKADERI ODBIJAJU DA VIDE STVARNOST: Pristalica Studentske liste nastavlja da ih moli da pogledaju istini u oči (FOTO)
DA su tenzije i sukobi među pristalicama sve izraženiji, svakog dana je jasno. Ni sami ne kriju previranja i rasparave koja je svakodnevno mogu videti na mrežama.
Slobodan Prvanović, pristalica Studentske liste nastavlja da ih moli da pogledaju istini u oči - ako ne napabirčite još nekoliko procenata, vladaće Vučić još 12 godina!
Nakon što su na njegov račun usledile kritike od strane drugih pristalica blokadera, Prvanović se ponovo oglasio.
Dragi prijatelji, nemam ja veze sa Vučićem - ovo što vam pričam je istina!
Preporučujemo
HIT BLOKADERA: Transparent “Studenti pobeđuju” postavili na groblje
07. 10. 2026. u 10:25
PRISTALICE STUDENTSKE LISTE PRIZNAJU: Nema funkcionerske kampanje
07. 10. 2026. u 09:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)