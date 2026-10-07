BLOKADERI ODBIJAJU DA VIDE STVARNOST: Pristalica Studentske liste nastavlja da ih moli da pogledaju istini u oči (FOTO)

DA su tenzije i sukobi među pristalicama sve izraženiji, svakog dana je jasno. Ni sami ne kriju previranja i rasparave koja je svakodnevno mogu videti na mrežama.

Foto: Printskrin Jutjub

Slobodan Prvanović, pristalica Studentske liste nastavlja da ih moli da pogledaju istini u oči - ako ne napabirčite još nekoliko procenata, vladaće Vučić još 12 godina!

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Nakon što su na njegov račun usledile kritike od strane drugih pristalica blokadera, Prvanović se ponovo oglasio.

Dragi prijatelji, nemam ja veze sa Vučićem - ovo što vam pričam je istina!