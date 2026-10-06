Politika

"IDEMO NAPRED, ZAJEDNO" Vučić poslao moćnu poruku: Za snažniju, sigurniju i ponosniju Srbiju (VIDEO)

В. Н.

06. 10. 2026. u 08:34

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PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram nalogu video snimak i poslao snažnu poruku građanima.

ИДЕМО НАПРЕД, ЗАЈЕДНО Вучић послао моћну поруку: За снажнију, сигурнију и поноснију Србију (ВИДЕО)

Foto: Instagram/avucic

- Za snažniju, sigurniju i ponosniju Srbiju. Idemo napred, zajedno - poručio je Vučić.

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