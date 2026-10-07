"NISMO DALI HITLERU - NEĆEMO NI TEBI": Rujević dobio snažan odgovor iz SNS-a

SRPSKA napredna stranka oglasila povodom novih navoda Nemanje Rujevića, novinara nemačkog "Dojče Vele-a".

Foto: Printksrin Jutjub

Vladanka Malović, šef Službe za informisanje Srpske napredne stranke, odgovorila je novinaru Dojče Vele-a:

- Nije vic - ugaćio si se. Sad ima i cmizdrenja, ubuđalih i novih laži, strpao sve, im’o vremena. Na kraju, valjda da ne bude baš toliki beskičmenjak, kaže kako ćemo mi moliti da nas baš on jaše, jer on je Dojče vele nobles. Nismo dali Hitleru - nećemo ni tebi, gnjidice. Poz, Vladanka - navodi se u objavi.

Nije vic - ugaćio si se. Sad ima i cmizdrenja, ubuđalih i novih laži, strpao sve, im’o vremena. Na kraju, valjda da ne bude baš toliki beskičmenjak, kaže kako ćemo mi moliti da nas baš on jaše, jer on je Dojče vele nobles. Nismo dali Hitleru - nećemo ni tebi, gnjidice. Poz, Vladanka — SNS SRBIJA (@sns_srbija) October 7, 2026

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