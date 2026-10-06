"Ne osećam se dobro, nisam želeo da se ovako završi..." Aleks de Minor nakon predaje u finalu Pekinga
Australijanski teniser predao je finale Pekinga Novaku Đokovića i bio je vidno utučen posle meča.
Posle meča je izjavio da se nikako ne oseća dobro.
- Ne osećam se dobro. Mnogo mi je drago što te gledam. Svaka čast. Hvala neverovatnim navijačima i posebnoj atmosferi u Pekingu. Nisam želeo da se ovako završi, žao mi je. Izvinio bih se i mom timu, ali i da se zahvalim navijačima i svima koji su mi slali poruke podrške. Zahvalio bih se i svima koji su učinili mogućim ovaj turnir.
Australijanac je tražio medicinski tajm-aut posle prvog seta, pa je osvojio prvi gem u drugom, i onda naprasno samo otišao na mrežu da se pozdravi sa Novakom.
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