Tenis

"Ne osećam se dobro, nisam želeo da se ovako završi..." Aleks de Minor nakon predaje u finalu Pekinga

Filip Milošević

06. 10. 2026. u 15:23

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Australijanski teniser predao je finale Pekinga Novaku Đokovića i bio je vidno utučen posle meča.

Не осећам се добро, нисам желео да се овако заврши... Алекс де Минор након предаје у финалу Пекинга

Tanjug/AP Photo/Achmad Ibrahim

Posle meča je izjavio da se nikako ne oseća dobro.

- Ne osećam se dobro. Mnogo mi je drago što te gledam. Svaka čast. Hvala neverovatnim navijačima i posebnoj atmosferi u Pekingu. Nisam želeo da se ovako završi, žao mi je. Izvinio bih se i mom timu, ali i da se zahvalim navijačima i svima koji su mi slali poruke podrške. Zahvalio bih se i svima koji su učinili mogućim ovaj turnir.

Australijanac je tražio medicinski tajm-aut posle prvog seta, pa je osvojio prvi gem u drugom, i onda naprasno samo otišao na mrežu da se pozdravi sa Novakom.

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