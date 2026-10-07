Albanci besni: Ovo je sramota!

Umalo veliki šok u Tirani

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Albanije uspela je da savlada San Marino sa 2:1, ali način na koji je došla do pobede izazvao je buru nezadovoljstva u tamošnjoj javnosti.

San Marino je do nadoknade vremena imao egal, a Albanija je tek u 93. iz penala uspela da izbegne ono što su njihovi mediji opisivali kao potencijalnu ogromnu blamažu.

Posebno je odjeknula izjava kapitena Albanije Berata Đimšitija, koji posle utakmice nije štedeo svoju reprezentaciju.

– Nisam video razliku između San Marina i naše reprezentacije – rekao je Đimšiti, jasno stavivši do znanja koliko je Albanija imala problema protiv selekcije koja se tradicionalno smatra jednom od najslabijih u evropskom fudbalu.

Ni Mirlind Daku nije imao mnogo lepih reči posle utakmice.

– Sramota je izgubiti bodove protiv ovakvih ekipa, a katastrofa bi bila da nismo pobedili – poručio je albanski napadač.

Albanski mediji takođe nisu skrivali razočaranje. Pojedini su duel sa San Marinom opisali kao utakmicu „za sramotu“, dok se u komentarima posle meča moglo pročitati mnogo kritika na račun igre Albanije.

Za selekciju Albanije tri boda su na kraju najvažnija, ali način na koji je do njih došla ostavio je mnogo pitanja. Posebno ako se uzme u obzir da su sami reprezentativci posle utakmice priznali da razlika između dve selekcije na terenu praktično nije bila vidljiva.