"NASILJE NAD ŽENAMA NE SME BITI DEO POLITIČKE BORBE": Žestoke osude posle incidenta blokadera u Valjevu (VIDEO)

NASILjE nad ženama ponovo je izbilo u prvi plan nakon incidenta u Valjevu, gde su napadnute Nina Kuburović, novinarka Tanja Zdravković i još jedna žena.

Foto: Printskrin/milosvucevic/@PretDulaja

Tokom napada došlo je do fizičkog obračuna, čupanja za kosu i polivanja vodom, incident su podstakle pristalice tzv. "Studentske liste".

Ovakvi slučajevi nažalost se sve češće ponavljaju. Za njih niko ne preuzima odgovornost niti želi da ih osudi. Dakle pristalice tzv. studentske liste i njeni lideri saglasni su u tome da je to u redu.

Očigledno je to jedina politika koju imaju da ponude. Nasilje, mržnja i napadi. I to sve posebno kanalisano i usmereno na žene.

Slučaj je izazvao burne reakcije, a od policije i tužilaštva zatraženo je da hitno utvrde ko je učestvovao u napadu i da odgovorni budu sankcionisani.

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević najoštrije je osudio napad na žene u Valjevu i poručio da za nasilje nema mesta u političkoj borbi rekavši da je to "dno političkog bezumlja i agresije".

On je pozvao policiju i tužilaštvo da reaguju i da se utvrdi odgovornost svih učesnika incidenta.

Oglasila se i Asocijacija novinara Srbije, koja je osudila napad na novinarku Tanju Zdravković i Ninu Kuburović i zatražila hitnu reakciju nadležnih institucija.

Ovo nije prvi put da se u aktuelnim političkim sukobima govori o nasilju nad ženama. Prethodnih dana predstavnici vlasti govorili su i o drugim incidentima koje su povezivali sa pristalicama "Studentske liste".

Ana Brnabić je ranije govorila o više slučajeva pritisaka i nasilja:

- To je nešto što do sada u Srbiji viđeno nije. To je bukvalno kao kada vas neko sve vreme vređa, sve vreme vas preti, sve vreme vas tuče i sve vreme govori da je žrtva - rekla je Brnabićka.

Novi napad u Valjevu ponovo je otvorio pitanje granica političke borbe i odnosa prema ženama, ali i pitanje koliko su daleko blokaderi spremni da idu u političkim obračunima i da li njihovo neprihvatljivo ponašanje ima meru?