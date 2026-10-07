Boris Beker se besan javio zbog Hrvatske

Za sve je kriv Kukurelja

Foto: Instagram/borisbeckerofficial

Fudbalska reprezentacija Hrvatske poražena je od Španije rezultatom 2:1 na Poljudu, ali je završnicu meča obeležila odluka koja je izazvala mnogo polemika. Ivan Perišić je u 79. minutu dobio drugi žuti karton posle duela sa Markom Kukureljom i morao je ranije u svlačionicu.

Hrvatski reprezentativac nije mogao da se pomiri sa odlukom belgijskog sudije Erika Lambrehtsa, a nakon meča usledile su brojne reakcije. Među onima koji su se javno oglasili bio je i legendarni nemački teniser Boris Beker, koji je utakmicu pratio i svoju reakciju objavio na društvenoj mreži „X“.

Beker nije imao dilemu – smatra da Perišićev prekršaj nije bio za isključenje, a posebnu poruku imao je za španskog reprezentativca Marka Kukurelju.

- Gledam utakmicu Španije i Hrvatske i opet Kukurelja... Izaziva pomutnju! Bio je to lagan prekršaj Perišića, ali nikako za crveni karton! Kukurelja uvek provocira takve situacije - napisao je Beker.

Njegova objava izazvala je pažnju upravo zbog toga što dolazi od čoveka koji nema direktne veze sa hrvatskim fudbalom. Beker je, ipak, jasno zauzeo stranu u jednoj od najspornijih situacija utakmice.

Perišić je prethodno doveo Hrvatsku u vođstvo u 17. minutu, ali je Španija uspela da napravi preokret. Mikel Merino je dva puta zatresao mrežu, drugi put u 88. minutu, i tako doneo gostima pobedu od 2:1.

Posebno je burno bilo nakon Perišićevog isključenja. Hrvatski reprezentativac pokušavao je da objasni sudiji da kontakt sa Kukureljom nije bio dovoljan za drugi žuti karton, dok je i klupa Hrvatske burno reagovala. VAR je proverio situaciju, ali odluka o isključenju nije promenjena.