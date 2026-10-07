Boris Beker se besan javio zbog Hrvatske
Za sve je kriv Kukurelja
Fudbalska reprezentacija Hrvatske poražena je od Španije rezultatom 2:1 na Poljudu, ali je završnicu meča obeležila odluka koja je izazvala mnogo polemika. Ivan Perišić je u 79. minutu dobio drugi žuti karton posle duela sa Markom Kukureljom i morao je ranije u svlačionicu.
Hrvatski reprezentativac nije mogao da se pomiri sa odlukom belgijskog sudije Erika Lambrehtsa, a nakon meča usledile su brojne reakcije. Među onima koji su se javno oglasili bio je i legendarni nemački teniser Boris Beker, koji je utakmicu pratio i svoju reakciju objavio na društvenoj mreži „X“.
Beker nije imao dilemu – smatra da Perišićev prekršaj nije bio za isključenje, a posebnu poruku imao je za španskog reprezentativca Marka Kukurelju.
- Gledam utakmicu Španije i Hrvatske i opet Kukurelja... Izaziva pomutnju! Bio je to lagan prekršaj Perišića, ali nikako za crveni karton! Kukurelja uvek provocira takve situacije - napisao je Beker.
Njegova objava izazvala je pažnju upravo zbog toga što dolazi od čoveka koji nema direktne veze sa hrvatskim fudbalom. Beker je, ipak, jasno zauzeo stranu u jednoj od najspornijih situacija utakmice.
Perišić je prethodno doveo Hrvatsku u vođstvo u 17. minutu, ali je Španija uspela da napravi preokret. Mikel Merino je dva puta zatresao mrežu, drugi put u 88. minutu, i tako doneo gostima pobedu od 2:1.
Posebno je burno bilo nakon Perišićevog isključenja. Hrvatski reprezentativac pokušavao je da objasni sudiji da kontakt sa Kukureljom nije bio dovoljan za drugi žuti karton, dok je i klupa Hrvatske burno reagovala. VAR je proverio situaciju, ali odluka o isključenju nije promenjena.
Preporučujemo
Užasne vesti za Sinera! Objavio kraj sezone, pa doživeo novi udarac!
06. 10. 2026. u 23:55
Katastrofa za komšije! Nisu dali gol u 2026. godini! Slovenija okrenula Suknjice!
06. 10. 2026. u 23:27
Zvezda oduševila sve Delije! "Trenira sa ekipom"!
06. 10. 2026. u 23:17
Bruka Albanije protiv najgore reprezentacije sveta!
06. 10. 2026. u 22:40
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"Brate, ja sam već bogat, ne moram da trčim!" Fudbaler šokirao izjavom
Kolumbijski fudbaler, Džon Durant, od kad je otišao iz Aston Vile u Al Nasr za 77.000.000 evra karijera mu je u silaznoj putanji, a najbolje je objasnio bivši igrač Mančester junajteda Fred zašto se to dešava.
06. 10. 2026. u 17:01
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)