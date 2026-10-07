LAŽNA DRŽAVA DOBILA NOVU PREDSEDNICU: Izabrana 13 minuta posle isteka roka, prethodno usvojen zakon o Specijalnom sudu
POSLE dogovora koji je tzv premijer Kosova Aljbin Kurti postigao sa Demokratskim savezom Kosova, na sednici tzv Skupštine održanoj kasno sinoć tzv kosovski parlament usvojio je promene zakona o Specijalnom sudu, dok je odmah potom, trinaest minuta po isteku roka, izabrana tzv predsednica Kosova Justina Široka Pulja
Naime, prvo je Kurtijeva partija podržala predlog zakona Demokratske partije Kosova o nacrtu zakona o Specijalnom sudu u Hagu dok je Demokratski Savez potom zauzvrat podržao kandidatkinju za predsednicu, Justinu Široku Pulju.
Usvajanje nacrta zakona o Specijalnom sudu u drugom čitanju kojim se sužavaju njegove nadležnosti, uticao je da se demonstranti koji su danima od presude četvorici bivših pripadnika tzv OVK protestovali ispred zgrade tzv Skupštine, prestali sa protestom. INače, novim zakonom o Specijalizovanim većima u Hagu sužavaju se nadležnosti Specijalizovanih veća, skraćuju maksimalne kazne i uvodi mogućnost pomilovanja a prema tim izmenama Specijalizovana veća trebala bi da sude samo u slučajevima koji se odnose na konkretne navode u izveštaju Dika Martija o trgovini ljudskim organima.
Serija protesta pristalica tzv OVK usledila je nakon što su Hašim Tači, Jakup Krasnići, Kadri Veselji i Redžep Seljimi osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina povređeno je nekoliko desetina ljudi.
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