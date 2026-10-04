"NIKOME U OKRUŽENJU ODGOVARA JAKA SRBIJA" Vučić: Ranije niko nikoga nije sprečavao da drži mitinge i skupove, a to nam se događa danas
PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, kaže da su mu, dok je bio na putu ka Bačkoj Palanci, javili da će dvadesetak ljudi pokušati da spreči skup
- Nikada u Srbiju niko nikoga nije sprečavao da drži mitinge i skupove. Mi smo uspostavili ta nepisana pravila još 90-ih godina. I kada su bili najžešći sukobi, nikada to niko nikom nije radio. Da ti sprečiš nekoga da iskaže svoj stav, u njegovoj slobodi izražavanja, nikada se to nije dešavalo. To nam se događa danas jer je neko spolja zatrovao atmosferu u Srbiji, želeći da promeni politku Srbije na međunarodnom planu. Kome u okruženju odgovara jaka Srbija? Hrvatskoj? Ne, zato sa toliko strasti hoće da promene vlast u Srbiji. Odgovara li Sarajevu, Podgorici, Prištini, Kurtiju? Ne odgovara. Od Kurtija, Đukanovića, Plenkovića, svi žele rušenje vlasti u Srbiji. A žele li oni išta dobro Srbiji? Njihov prvi na listi Srdanović, oni su uzeli slogan Mila Đukanovića, Mi znamo kako, Crna Gora ko Monako. To kače blokaderi, nisu mogli da smisle svoje, nego su slogan morali da dobiju od Đukanovića - kaže Vučić.
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