"PROBUDILI SU SE" Alarmantno upozorenje Aleksandra Vučića

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić upozorava da su se ponovo probudili autonomaši i separatisti.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

- Ko podržava Studensku listu? Nenad Čanak, Bojan Pajtić. Jesu li ti ljudi nekada dobro želeli Srbiji? Nikada. Uvek su želeli rastakanje srpske države! Nije glup Čanak, on samo želi zlo srpskoj državi. Zato on zna koga treba da podrži, to je Studenstka lista. Zato što on hoće da razori Srbiju. Pajtić koji je glavni šef studenstke liste, koji im je postavio Srdanovića, koji je od svih stvari rekao da je uspešno podigao bicikl. Kaži, šta ćete da uradite?! Da ćete da uvdete sankcije Rusiji, kažite to već jednom - kazao je Vučić.