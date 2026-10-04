Politika

VUČIĆ DAO REČ: Sve dok me mozak bude služio, oni koji su najgori neće pobediti u Srbiji

Novosti online

04. 10. 2026. u 18:37

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić kaže da sve dok ga mozak bude služio, oni koji su najgori neće pobediti u Srbiji.

ВУЧИЋ ДАО РЕЧ: Све док ме мозак буде служио, они који су најгори неће победити у Србији

Foto: Novosti

- Za jednu stvar sam apsolutno kriv, to je Dom zdravlja ovde u Bačkoj Palanci. Nisam dovoljno razumeo koliko je značaj lokalnih bolnica i domova zdravlja. Ukoliko dobijem vaše poverenje, pre kraja sledeće godine imaćete završenu celu rekonstrukciju i opremanje Doma zdravlja - kaže Vučić.

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