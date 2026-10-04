Politika

BITNO ZA SVAKOG ČOVEKA: Vučić doneo važnu odluku

Novosti online

04. 10. 2026. u 18:47

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić ističe da je i on grešio i da će krenuti da gradi Domove zdravlja u svim lokalnim samoupravama.

БИТНО ЗА СВАКОГ ЧОВЕКА: Вучић донео важну одлуку

Foto: Tanjug/Milos Milivojević

- Prvo ćemo da uradimo da svaki čovek u svim mestima dobije Dom zdravlja, pa onda tek Beograd, Niš, Novi Sad. Povećavaćemo penzije i sledeće godine da penzioneri mogu lakše i bolje da žive. Jesmo li to u Šoškićevo vreme imali veće penzije? On nam drži lekcije, uništio je srpski dinar, NBS, ustajali ste gledali koliki je kurs, pa onda pitali kakva je vremenska prognoza. I takvi ljudi bi hteli da se vrate na vlast - naveo je Vučić.

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