BITNO ZA SVAKOG ČOVEKA: Vučić doneo važnu odluku

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić ističe da je i on grešio i da će krenuti da gradi Domove zdravlja u svim lokalnim samoupravama.

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- Prvo ćemo da uradimo da svaki čovek u svim mestima dobije Dom zdravlja, pa onda tek Beograd, Niš, Novi Sad. Povećavaćemo penzije i sledeće godine da penzioneri mogu lakše i bolje da žive. Jesmo li to u Šoškićevo vreme imali veće penzije? On nam drži lekcije, uništio je srpski dinar, NBS, ustajali ste gledali koliki je kurs, pa onda pitali kakva je vremenska prognoza. I takvi ljudi bi hteli da se vrate na vlast - naveo je Vučić.