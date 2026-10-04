Politika

"NE VERUJTE U OBMANE BLOKADERA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA": Vučević raskrinkao blokadersku laž o Trampu od kartona (VIDEO)

В.Н.

04. 10. 2026. u 20:17

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PRESEDNIK SNS Miloš Vučević izjavio je večeras da se Aleksandar Vučić nije fotografisao sa Donaldom Trampom „od kartona“ i da „blokaderi po običaju lažu“.

НЕ ВЕРУЈТЕ У ОБМАНЕ БЛОКАДЕРА НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА: Вучевић раскринкао блокадерску лаж о Трампу од картона (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Aleksandar Vučić se slikao sa Donaldom Trampom, ali od kartona. Samo u blokaderskim snovima - naveo je Vučević na Instagramu, povodom navoda na društvenim mrežama da se Vučić na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, na prijemu predsednika SAD, nije fotografisao sa pravim Trampom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kako je Vučević istakao, lakom pretragom kroz softvere utvrđeno je da se radi o apsolutnoj laži.

- I zato vas molim da ostanete i dalje uz nas, pošto ćemo nastaviti da raskinkavamo laži i obmane koje čine blokaderi na društvenim mrežama. Ne verujte u sve ono što vidite na društvenim mrežama, ostanite uz nas, nastavlja se raskrinkavanje blokaderskih obmana i laži - poručio je Vučević.

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