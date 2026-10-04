"Da li mi je ovo najveća pobeda u karijeri? Ne, pobedili smo Partizan...! Saša Nikitović nakon trijumfa FMP-a nad Zvezdom
Košarkaški FMP-a nakon 15 godina pobedili su Crvenu zvezdu sa 90:89, što je apsolutno oduševilo trenera "pantera" Sašu Nikitovića.
Saša Nikitović nije krio zadovoljstvo zbog velike pobede:
- Ostvarili smo zaista veliku i značajnu pobedu. Međutim, odmah moram da naglasim da ova pobeda neće značiti ništa ako ne nastavimo da igramo i borimo se kao protiv Zvezde. Euforije nema i ne sme da je bude. Odmah moramo da okrenemo misli ka duelu sa ekipom Krke. Da li mi je ovo najveća pobeda u karijeri, nije. Pobedili smo Partizan u polufinalu šampionata Srbije prošle godine. Imamo osam novi igrača, treba nam još vremena. Odigrali smo odličan meč, iako stvarno nisam znao šta da očekujem. Protiv Zvezde je bilo sjajno, nadam se da će tako biti i u narednim duelima - naglasio je trener FMP Železnika Saša Nikitović.
Podsetimo, u prethodna 44 susreta ova dva tima svaki put je slavila do sada Crvena zvezda, pa je tako ova pobeda još veća za Nikitovića i njegove izabranike.
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