Republika Srpska

DODIK SE OGLASIO NAKON IZBORA U BIH: Proglašavam pobedu SNSD na svim nivoima!

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04. 10. 2026. u 20:39

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PREDSEDNIK SNSD-a Milorad Dodik proglasio je pobedu na izborima u Republici Srpskoj i BiH.

ДОДИК СЕ ОГЛАСИО НАКОН ИЗБОРА У БИХ: Проглашавам победу СНСД на свим нивоима!

STRINGER / AFP / Profimedia

- Proglašavam pobedu na svim nivoima. Proglašavam da smo pobedili - za člana predsedništva, za predsednika Republike, neočekivano visok rezultat za samu stranku, imaćemo dve trećine u parlamentru Republike Srpske. Ovo je rezultat sličan onome pre 20 godina, šta li će biti za 20 godina. Brojeve neću saopštavati. Izborni dan je bio uspešan, atmosfera je bila na našoj strani, zahvaljujem se svima. Nemoj da nas niko pita za promenu političkih stavova. Ovo je zakletva koju smo dali narodu, i odustati nećemo - rekao je Dodik i istakao da će ići dalje za dobrobit srpskog naroda.

Zahvalio se svim prijateljima koji su pomogli.

- Da nije bilo veličanstvene pobede Trampa i da nije sklonio omraženu Bajdenovu strukturu, mi bi verovatno bili politički mrtvaci. Sada smo politički pobednici, zahvaljujem se i Putinu koji nas je primio i poželeo uspeh na izborima - rekao je Dodik.

Zahvalio se Vučiću i poželeo mu uspeh na predstojećim izborima.

- To je za Republiku Srpsku važno - rekao je Dodik.

Uskoro opširnije

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