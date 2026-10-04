NIŠTA OD DOGOVORA? Ronaldo povukao radikalan potez, ovo sve menja

Mnogi nisu očekivali ovakav scenario...

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Kristijano Ronaldo uskoro će ponovo biti u Rijadu, nakon što je danas privatnim avionom napustio Madrid i krenuo put Saudijske Arabije.

Portugalac je, prema informacijama poznatog fudbalskog insajdera Fabricija Romana, poleteo iz Madrida u 12.50, a sletanje u Rijad je predviđeno oko 19.44.

Zanimljivo, sve ovo se dešava na dan poslednje utakmice Portugalije u ovoj reprezentativnoj pauzi. Upravo večeras izabranici Žorža Žezusa dočekuju Norvešku od 20.45.

Time za sada nema ništa od najavljenog sastanka Ronalda i selektora Portugalije Žorža Žezusa, koji je trebalo da bude održan posle utakmice.

Ronaldo je još prošle srede napustio reprezentativni kamp, kada je privatnim avionom odleteo iz Kopenhagena. Proslavljenom Portugalcu je zasmetalo što ga je Žezus poslao na zagrevanje, ali ga kasnije nije ubacio u igru. Toliko ga je to naljutilo da je rešio da napusti kamp nacionalnog tima.

Što se klupskih obaveza tiče, Al Nasr već u petak očekuje nova prvenstvena utakmica protiv Al Diraje.