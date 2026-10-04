Politika

APEL DAČIĆA PRAVOSUDNIM ORGANIMA: Hitno reagovati na opasne najave napada na policiju!

В.Н.

04. 10. 2026. u 19:32

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MINISTAR unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić najoštrije je osudio sramne i opasne instrukcije advokata Vladimira Tupanjca iz Crte kojima se građani pozivaju na nasilje i fizičke napade na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova.

АПЕЛ ДАЧИЋА ПРАВОСУДНИМ ОРГАНИМА: Хитно реаговати на опасне најаве напада на полицију!

Foto: Tanjug/Rade Prelić

- Pozivi da se pod kapuljačama i maskama organizovano napada policija ne predstavljaju demokratsko pravo niti građanski aktivizam, već otvoreno podstrekavanje na vršenje teških krivičnih dela i ugrožavanje života onih koji svakodnevno brinu o bezbednosti svih naših građana - izjavio je ministar Dačić.

Ministar je ukazao na frapantne podatke o nasilju sa kojim se policijski službenici kontinuirano suočavaju na ulicama.

- Podsećam javnost da je u prethodnom periodu, tokom neprijavljenih skupova i blokada, povređeno više od 300 policajaca koji su samo radili svoj posao i štiti li javni red i mir. Javnost takođe mora da zna da smo samo u jednom od talasa nasilnih protesta, u rasponu od svega tri dana, imali čak 121 povređenog policijskog službenika, od kojih je devet zadobilo teške telesne povrede prema zvaničnim izveštajima lekara. To nisu statistički brojevi, to su ljudi, očevi i sinovi, koji su brutalno napadani kamenicama, ciglama, motkama i pirotehnikom - naglasio je Dačić.

Ministar je poručio da je država odlučna u očuvanju poretka i da nikome neće biti dozvoljeno da nekažnjeno sprovodi teror na ulicama Srbije.

- Pripadnici policije pokazuju maksimalnu uzdržanost i visok nivo profesionalizma, ali država i zakon jasno definišu granice. Svaki dalji pokušaj fizičkog nasrtaja na službeno lice biće najstrože sankcionisan. Pozivam nadležne pravosudne organe da hitno reaguju na opasne najave novih napada, a organizacije koje se deklarišu kao nezavisni posmatrači da se smesta vrate u okvire zakona i civilizovanog ponašanja - zaključio je Dačić.

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