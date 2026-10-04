Fudbal

Srbin raplakao lažnu državu: Austrija ostavila u suzama igrače tzv Kosova! (VIDEO)

С.С.

04. 10. 2026. u 20:32

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Fudbalska reprezentacija tzv. Kosova remizirala je u Prištini protiv Austrije rezultatom 1:1 (0:0) u 4. kolu B Lige nacija.

Србин раплакао лажну државу: Аустрија оставила у сузама играче тзв Косова! (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Otherwise_Tonight_20

Mršav fudbal doneo je repertoar iz prvog poluvremena, gde nije viđena nijedna šansa vredna pomena.

Ali, u nastavku je prštalo na obe strane. Domaćin je poveo na isteku 70. minuta. Sve je krenulo od Žegrova, koji je dodao Aslaniju, kome nije bilo teško da izvrši realizaciju i na semaforu je pisalo 1:0.

Gol pogledajte na ovom linku.

Izgledalo je da lažna država Kosovo može do iznenađenja u ovom meču, međutim, Austrijanci su pokazali zbog čega su bili deo potonjeg Mundijala.

AP Photo/Matthias Schrader

Sve je proteklo u režiji Srbina, napadača Saše Kalajdžića i strelca Kristofa Langa, koji su dobili priliku sa klupe.

Posle izvedenog auta sa leve strane u 85. minutu, Kalajdžić je fenomenalno prebacio loptu do Langa, a ovaj takođe udarcem glavom naterao Sipija na kapitulaciju - 1:1.

Gol Austrije pogledajte ovde.

Austrija je prva na tabeli sa 8 bodova, tzv Kosovo ima 4 na drugoj poziciji, dok pre međusobnog duela Republika Irska je takođe na 4, a Izrale na jednom bodu.

Standings provided by Sofascore


U istom terminu, Malta je u D Ligi nacija slavila protiv Andore sa 1:0, strelac jedinog gola bio je Tedi Teuma u 49. minutu.

Standings provided by Sofascore

Maltežani vode sa 7 bodova, Gibraltar ima dva, a Andora jedan bod.

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