Srbin raplakao lažnu državu: Austrija ostavila u suzama igrače tzv Kosova! (VIDEO)
Fudbalska reprezentacija tzv. Kosova remizirala je u Prištini protiv Austrije rezultatom 1:1 (0:0) u 4. kolu B Lige nacija.
Mršav fudbal doneo je repertoar iz prvog poluvremena, gde nije viđena nijedna šansa vredna pomena.
Ali, u nastavku je prštalo na obe strane. Domaćin je poveo na isteku 70. minuta. Sve je krenulo od Žegrova, koji je dodao Aslaniju, kome nije bilo teško da izvrši realizaciju i na semaforu je pisalo 1:0.
Gol pogledajte na ovom linku.
Izgledalo je da lažna država Kosovo može do iznenađenja u ovom meču, međutim, Austrijanci su pokazali zbog čega su bili deo potonjeg Mundijala.
Sve je proteklo u režiji Srbina, napadača Saše Kalajdžića i strelca Kristofa Langa, koji su dobili priliku sa klupe.
Posle izvedenog auta sa leve strane u 85. minutu, Kalajdžić je fenomenalno prebacio loptu do Langa, a ovaj takođe udarcem glavom naterao Sipija na kapitulaciju - 1:1.
Gol Austrije pogledajte ovde.
Austrija je prva na tabeli sa 8 bodova, tzv Kosovo ima 4 na drugoj poziciji, dok pre međusobnog duela Republika Irska je takođe na 4, a Izrale na jednom bodu.
U istom terminu, Malta je u D Ligi nacija slavila protiv Andore sa 1:0, strelac jedinog gola bio je Tedi Teuma u 49. minutu.
Maltežani vode sa 7 bodova, Gibraltar ima dva, a Andora jedan bod.
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