MALI ŽESTOKO O ŠOŠKIĆU I BLOKADERSKOJ LISTI: "Reciklirani dos-ovi asovi koji su nam uništili zemlju" (FOTO)
POTPREDSEDNIK Glavnog odbora SNS, Siniša Mali, obišao je danas štandove liste "Ujedninjena Srbija - Aleksandar Vučić" kod opštine Novi Beograd i na Savi promenadi, poručivši da su izbori 25. oktobra nikad važniji i da na njima građani odlučuju da li će se vratiti u prošlost ili će nastaviti putem ekonomskog rasta i razvoja.
Mali je istakao da su današnji skupovi usledili nakon što su građani sinoć, na skupu u Beogradskoj areni pružili podršku Aleksandru Vučiću u velikom broju.
- Ono što mi želimo jeste mir i stabilnost za našu zemlju, ali takođe želimo da nam se zemlja razvija ubrzano u narednom periodu, upravo za razliku od blokaderske liste. Poslednje dve godine pokušavaju da nam podele društvo, da nam podele zemlju, da nam zaustave rast i razvoj Srbije. Ljudi koji su se ovde okupili misle potpuno suprotno. Dakle, nama je želja da sačuvamo mir i stabilnost, da na svaku njihovu reč mržnje odgovaramo pruženom rukom, kao što to radi predsednik - rekao je Mali.
On je istakao da su predstojeći izbori nikad važniji.
- Srbije treba da donesu odluku: hoćemo li da se vratimo u prošlost, jer kad pogledate blokadersku listu, kada pogledate Dejana Šoškića, kada pogledate ostale njihove kandidate, to su sve, kako ih je Vučić i nazvao, reciklirani DOS-ovi asovi koji su nam potpuno uništili zemlju i doveli do bankrota - rekao je Mali.
On je pozvao građane da glasaju za listu broj jedan.
- To je jedina lista koja nam garantuje mir, stabilnost, slogu i jedinstvo u ovim teškim vremenima u celom svetu i koja na kraju krajeva garantuje ono što je građanima, po meni, najvažnije, a to je ubrzani rast i razvoj, nova radna mesta, nove fabrike, novi kilometri puteva, veće plate i veće penzije - poručio je Mali.
Štandove na Savi promenadi obišle su i članice predsedništva SNS Adrijana Mesarović i Sara Pavkov.
Okupljeni su skandirali "pobeda".
(Tanjug)
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