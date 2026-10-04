Uspešno testirana pruga Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa opterećenjem
TESTIRANjE železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, saopštio je danas mađarski ministar saobraćaja, David Vitezi.
- Završno i do sada najsveobuhvatnije testiranje pruge Budimpešta–Beograd sprovedeno je tokom noći, vozovi su saobraćali kao da je putnički saobraćaj već počeo, krećući se satima prema planiranom dnevnom redu vožnje za periode najvećeg opterećenja. Postojala je samo jedna značajna razlika: u vozovima nije bilo putnika - napisao je Vitezi na svom nalogu na mreži Fejsbuk.
Prema njegovim rečima, tokom testiranja, stručnjaci su ispitali i različite scenarije poremećaja u saobraćaju i način njihovog rešavanja.
Vitezi je naveo da će stručnjaci, domaći nadležni organi za saobraćaj i kompanija za kontrolu kvaliteta oceniti rezultate testiranja, ali i istakao da je već moguće reći da je test protekao bez problema.
- Sistem za upravljanje vozovima, koji je ključan za primopredaju pruge i neophodan za garantovanje bezbednosti pri maksimalnoj brzini od 160 kilometara na čas, funkcionisao dobro - istakao je on.
Naveo je i da osnovno načelo ostaje to da je bezbednost na prvom mestu, i da će prevoz putnika na toj pruzi započeti kada bude utvrđeno da ništa ne ugrožava bezbednost putnika.
- Upravo zato se od leta sprovode rigorozna testiranja na pruzi i zato je simulacija izvedena proteklog vikenda predstavljala tako važan korak. Nakon što se obavi zvanična ocena testa, o tome ćemo takođe izvestiti javnost, jer smatramo da putnike treba blagovremeno informisati, a ne skrivati od njih informacije - naveo je Vitezi.
Prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je pre dve nedlje da se otvaranje pruge Beograd-Budimpešta očekuje u oktobru, kada Mađarska završi njeno testiranje.
On je tada za Radio Beograd naveo da se očekuje da Mađarska završi testiranje 3. ili 4. oktobra, a da bi pruga mogla da bude otvorena dve ili tri nedelje nakon toga.
(Tanjug)
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