Fudbal

"To se dešava kada imate na klupi gubitnika iz Splita!" Bivši fudbaler Dinama isprozivao Slavena Bilića

Filip Milošević

04. 10. 2026. u 19:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Selektor Hrvatske, Slaven Bilić, nakon poraza od Engleske od 0:7 suočava se sa nizom kritika.

То се дешава када имате на клупи губитника из Сплита! Бивши фудбалер Динама испрозивао Славена Билића

Photo: Marko PERKOV / AFP / Profimedia

Najburnija reakcija stigla je od bivšeg fudbalera Dinama i Rijeke, Dumitrua Mitua.

Rumun je baš žestoko opleo po Biliću.

- To se dešava kada na klupi imate gubitnike iz Splita. Slaven Bilić je trener bez ijednog rezultata bilo gde. Ako mene pitate, Željko Kopić je najbolji izbor za klupu Hrvatske - napisao je Mitu na Fejsbuku.

Njegovu poruku preneli su i rumunski mediji, među kojima Digi Sport, a posebno je zanimljivo što je Mitu odmah ponudio i kandidata za Bilićevog naslednika.

U pitanju je Željko Kopić, čiji rad Mitu veoma dobro poznaje iz Rumunije.

Hrvatski stručnjak vodio je Dinamo iz Bukurešta, koji je napustio tokom leta, posle čega je preuzeo poljsku Vječistu Krakov.

Ovim porazom je postavljen novi negativni rekord hrvatske reprezentacije. Pre ovog meča najubedljiviji poraz "kockastih" bio je 0:6 protiv Španije u Ligi nacija 2018. godine.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"