Fudbal

Rijera ostao bez željenog pojačanja - Zvezda htela Brazilca, ali...

М. З.

04. 10. 2026. u 18:58

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Pregovori propali u poslednji čas.

Ријера остао без жељеног појачања - Звезда хтела Бразилца, али...

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Trener fudbalera Crvene zvezde Albert Rijera (44) tražio je od rukovodstva kluba da mu se do kraja letnjeg prelaznog roka dovede još jedan klasičan napadač, ali je praktično dogovoren posao propao u poslednji čas.

Naime, nakon odlazaka Bruna Duartea (30) u Vasko da Gamu i Džeja Enema (23) u Bolonju na raspolaganju stručnom štabu su ostali samo iskusni Marko Arnautović (37) i novajlija Bamba Dijeng (26). S obzirom da ekipu očekuje takmičenje na tri fronta i kako bi se izbegli problemi sa umorom i povredama, kormilar crveno-belih je smatrao da je neophodan još jedan centarfor.

I izbor je pao na mladog Artura Marona (19), koji je bio na pragu "Marakane", ali je na kraju taj transfer stopiran. Talentovani Brazilac nastupa za Sport Resife, visok je 181 centimetar, a odlikuju ga brzina i jak šut desnom nogom.

Prema informacijama insajdera iz Južne Amerike, Zvezda je 18. septembra poslala konkretnu ponudu za pomenutog ofanzivca. Želela je prvo da ga dovede na pozajmicu, uz opciju otkupa za dva miliona evra.

Usledili su pregovori, ali nepremostiva prepreka bili su uslovi saradnje. Čelnici Sport Resifea su zahtevali da pozajmica traje do januara, dakle šest meseci, dok je srpski prvak insistirao da bude na godinu dana, odnosno do narednog leta. 

Sve se to dešavalo u samoj završnici prelaznog roka u Srbiji, pa nije bilo vremena za dodatne pregovore i ubeđivanja. Maron je tako ostao u Brazilu, ali crveno-beli će nastaviti da ga prate i možda će na zimu ipak doći do željene saradnje. 

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