BAČKA PALANKA JE SPASENA Vučić: "Ugovor za most preko Dunava potpisan, sav novac obezbeđen"

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, poručio je na predizbornom skupu u Bačkoj Palanci da je ugovor sa španskim partnerima za izgradnju mosta preko Dunava potpisan i da je novac za taj projekat obezbeđen.

Foto: Printskrin Informer TV

Vučić je najavio i da se obilaznica oko Bačke Palanke preprojektuje, ali da razmatra mogućnost da se umesto toga izgradi kompletna brza saobraćajnica koja bi Bačku Palanku povezala sa Novim Sadom i auto-putem.

- Ugovor sa Špancima za most preko Dunava smo potpisali i to kreće da se radi. Sav novac smo obezbedili - kazao je Vučić i dodao:

- Obilaznica se preprojektuje, ali razmišljam da uradimo više od toga. Da napravimo kompletnu brzu saobraćajnicu. Sada sam dolazio, nisam mogao za sat i 35 da stignem do Palanke. Razmišljam da napravimo svuda brzu saobraćajnicu sa obilaznicom da stignete lako do Novog Sada i na auto-put. Time je Bačka Palanka spasena - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin Informer TV

On je govorio i o dočeku koji su mu priredili građani tokom kampanje, navodeći da nije očekivao ni trećinu ljudi koji su došli na skup u Bačkoj Palanci.

- Nisam očekivao ni trećinu ljudi. Ali kao da se nešto događa u Srbiji, beskrajno sam srećan. Kada sam predao dužnost Ani Brnabić, otišao do kuće da se presvučem, idem u kampanju i tih sat, dva dok nisam došao do ljudi u prva mesta, čovek se pomalo usamljeno oseća. A kada sam krenuo među ljude, beskrajno hvala svim ljudima koji su me dočekivali bolje nego kada sam bio predsednik. Hvala vam na tome - rekao je Vučić.