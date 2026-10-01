Politika

VUČIĆ O IZBEGAVANJU TV DUELA: Ne plaše se oni mene, i kad ne znaju ništa oni misle da znaju sve

В. Н.

01. 10. 2026. u 18:59

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjenja Srbija", Aleksandar Vučić, obraća se na velikom skupu u Sremskoj Mitrovici.

ВУЧИЋ О ИЗБЕГАВАЊУ ТВ ДУЕЛА: Не плаше се они мене, и кад не знају ништа они мисле да знају све

Foto: Printskrin Informer TV

Njihov prvi na listi legao je u krevet, gleda u plafon i kaže "na ignor si Vučiću". Suština je u sledećem. Onda je RTS ponudio, zamislite oni pravični da kažu jedan na jedan, kažu: "Evo biće dvoje protiv Vučića, Srdanović i neko iz CRTE", to su oni glavni nosioci koji su lagali su za zvučni top, da dete umire, za Jovanjicu, Sarajevo Safari, dakle najgori lažovi. Ja sam rekao hoću. Oni kažu e nećemou. Nema problema hoću protiv 4,5, ali oni i život i glavu daju samo da ne odu na debatu. Sve na svetu samo to da ne bude. A evo i zašto. Ne plaše se oni mene, i kad ne znaju ništa oni misle da znaju sve.

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