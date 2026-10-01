VUČIĆ O IZBEGAVANJU TV DUELA: Ne plaše se oni mene, i kad ne znaju ništa oni misle da znaju sve

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjenja Srbija", Aleksandar Vučić, obraća se na velikom skupu u Sremskoj Mitrovici.

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Njihov prvi na listi legao je u krevet, gleda u plafon i kaže "na ignor si Vučiću". Suština je u sledećem. Onda je RTS ponudio, zamislite oni pravični da kažu jedan na jedan, kažu: "Evo biće dvoje protiv Vučića, Srdanović i neko iz CRTE", to su oni glavni nosioci koji su lagali su za zvučni top, da dete umire, za Jovanjicu, Sarajevo Safari, dakle najgori lažovi. Ja sam rekao hoću. Oni kažu e nećemou. Nema problema hoću protiv 4,5, ali oni i život i glavu daju samo da ne odu na debatu. Sve na svetu samo to da ne bude. A evo i zašto. Ne plaše se oni mene, i kad ne znaju ništa oni misle da znaju sve.