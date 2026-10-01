Politika

"DEVOJKE NEŠTO ZBUNJUJE, A MI SE BAVIMO POLITIKOM" Putin maestralno odgovorio na pitanje povodom posete Zelenskog Beogradu

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

01. 10. 2026. u 19:42

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PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je da ga nije zbunila poseta Vladimira Zelenskog Beogradu.

ДЕВОЈКЕ НЕШТО ЗБУЊУЈЕ, А МИ СЕ БАВИМО ПОЛИТИКОМ Путин маестрално одговорио на питање поводом посете Зеленског Београду

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Danas se održava plenarna sednica 23. godišnjeg zasedanja međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“, na kojoj učestvuje predsednik Ruske Federacije. Moderator sednice, direktor za naučni rad Fonda za razvoj i podršku kluba Fjodor Lukjanov, upitao je Putina da li ga je zbunila Zelenskog poseta srpskoj prestonici.

 - Devojke nešto zbunjuje. Nas ništa ne zbunjuje. Mi se bavimo politikom - rekao je ruski predsednik.

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