"DEVOJKE NEŠTO ZBUNJUJE, A MI SE BAVIMO POLITIKOM" Putin maestralno odgovorio na pitanje povodom posete Zelenskog Beogradu

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je da ga nije zbunila poseta Vladimira Zelenskog Beogradu.

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Danas se održava plenarna sednica 23. godišnjeg zasedanja međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“, na kojoj učestvuje predsednik Ruske Federacije. Moderator sednice, direktor za naučni rad Fonda za razvoj i podršku kluba Fjodor Lukjanov, upitao je Putina da li ga je zbunila Zelenskog poseta srpskoj prestonici.

- Devojke nešto zbunjuje. Nas ništa ne zbunjuje. Mi se bavimo politikom - rekao je ruski predsednik.