"DEVOJKE NEŠTO ZBUNJUJE, A MI SE BAVIMO POLITIKOM" Putin maestralno odgovorio na pitanje povodom posete Zelenskog Beogradu
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je da ga nije zbunila poseta Vladimira Zelenskog Beogradu.
Danas se održava plenarna sednica 23. godišnjeg zasedanja međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“, na kojoj učestvuje predsednik Ruske Federacije. Moderator sednice, direktor za naučni rad Fonda za razvoj i podršku kluba Fjodor Lukjanov, upitao je Putina da li ga je zbunila Zelenskog poseta srpskoj prestonici.
- Devojke nešto zbunjuje. Nas ništa ne zbunjuje. Mi se bavimo politikom - rekao je ruski predsednik.
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