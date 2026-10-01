Politika

VUČIĆ U SREMSKOJ MITROVICI: Uspeli smo u tome da podignemo slobodarsku Srbiju koja je htela da se usprotivi blokaderima

В. Н.

01. 10. 2026. u 18:29

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PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjenja Srbija", Aleksandar Vučić, obraća se na velikom skupu u Sremskoj Mitrovici.

ВУЧИЋ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ: Успели смо у томе да подигнемо слободарску Србију која је хтела да се успротиви блокадерима

Foto: Printskrin Informer TV

- Hvala vam za večeras, hvala vam za 2025. godinu, jedno od mesta gde smo otpočeli borbu za slobodnu Srbiju protiv tiranije koju su nam nametali spolja, koji su hteli da nas sruše. Potpuno sam ozbiljan kada to govorim. Samo zahvaljujući vašoj hrabrosti. Sremska Mitrovica je posle Jagodine bila drugo mesto gde smo se okupili kada smo rekli da nam neće uzeti Vojvodinu, pošto smo videli i na vreme osetili da se iza cele priče kriju Pajtić, Čanak i svi koji žele da odvoje Vojvodinu od Srbije i na vreme smo to prepoznali. Uspeli smo u tome da podignemo slobodarsku Srbiju koja je htela tome da se usprostavi.

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