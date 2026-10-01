Politika

BLOKADERI LIKUJU ZBOG SMRTI BILJANE PLAVŠIĆ! Osvanule skandalozne poruke

24sedam.rs

01. 10. 2026. u 19:29

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NAKON vesti o smrti nekadašnje predsednice Republike Srpske Biljane Plavšić, umesto pijeteta i poštovanja prema pokojnici, pojedini aktivisti blokaderskog pokreta na mreži Iks otvoreno slave njenu smrt, uz skandalozne poruke i slavlje!

БЛОКАДЕРИ ЛИКУЈУ ЗБОГ СМРТИ БИЉАНЕ ПЛАВШИЋ! Освануле скандалозне поруке

Foto: Printskrin Jutjub

Ovo nije prvi put da se raduju odlasku onih koji su učestvovali u istoriji srpskog naroda na ovim prostorima.

Postavlja se pitanje, kakvu to politiku i odnos prema preminulima nude javnosti oni koji svaku vest o smeti koriste za uvrede i radovanje? 

24sedam.rs

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