BLOKADERI LIKUJU ZBOG SMRTI BILJANE PLAVŠIĆ! Osvanule skandalozne poruke

NAKON vesti o smrti nekadašnje predsednice Republike Srpske Biljane Plavšić, umesto pijeteta i poštovanja prema pokojnici, pojedini aktivisti blokaderskog pokreta na mreži Iks otvoreno slave njenu smrt, uz skandalozne poruke i slavlje!

Foto: Printskrin Jutjub

Ovo nije prvi put da se raduju odlasku onih koji su učestvovali u istoriji srpskog naroda na ovim prostorima.

Postavlja se pitanje, kakvu to politiku i odnos prema preminulima nude javnosti oni koji svaku vest o smeti koriste za uvrede i radovanje?

24sedam.rs