Partizan u problemu: Penjaroja pred Bajern ostao bez važnog igrača?
Crno-beli imaju maksimalan skor posle dva meča.
Košarkaši Partizana u petak gostuju Bajernu, u meču 3. kola Evrolige.
Crno-beli su u uvodne dve runde ostvarili maksimalan učinak, pošto su savladali Olimpiju Milano kod kuće, a potom i Pariz u francuskoj prestonici.
Međutim, pred duel u SAP Gardenu, loše vesti stigle su za stručni štab "parnog valjka".
Naime, jedan od najboljih u prethodna dva susreta, Lamar Stivens povredio se i pitanje je da li će biti spreman za utakmicu u prestonici Bavarske.
Nema kraja problemima za Đoana Penjaroju, jer su od ranije odsutni kapiten Vanja Marinković, centar Žofri Lovernj i Derek Vilijams, koji se povredio na premijeri sa Armanijem.
Lamar Stivens je u prvom duelu protiv Olimpije imao 11 poena i pet skokova, u drugom u Parizu osam, tri skoka i dve asistencije, uz vrlo važnu rolu u defanzivi.
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