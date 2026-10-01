Košarka

Partizan u problemu: Penjaroja pred Bajern ostao bez važnog igrača?

С.С.

01. 10. 2026. u 19:43

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Crno-beli imaju maksimalan skor posle dva meča.

Партизан у проблему: Пењароја пред Бајерн остао без важног играча?

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Partizana u petak gostuju Bajernu, u meču 3. kola Evrolige.

Crno-beli su u uvodne dve runde ostvarili maksimalan učinak, pošto su savladali Olimpiju Milano kod kuće, a potom i Pariz u francuskoj prestonici.

Međutim, pred duel u SAP Gardenu, loše vesti stigle su za stručni štab "parnog valjka".

Naime, jedan od najboljih u prethodna dva susreta, Lamar Stivens povredio se i pitanje je da li će biti spreman za utakmicu u prestonici Bavarske.

Credit: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Nema kraja problemima za Đoana Penjaroju, jer su od ranije odsutni kapiten Vanja Marinković, centar Žofri Lovernj i Derek Vilijams, koji se povredio na premijeri sa Armanijem.

Lamar Stivens je u prvom duelu protiv Olimpije imao 11 poena i pet skokova, u drugom u Parizu osam, tri skoka i dve asistencije, uz vrlo važnu rolu u defanzivi.

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