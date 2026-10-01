Promene u sastavu Srbije pred duele sa Rusijom
Do promena je došlo nakon što su Ognjen Mimović, Stefan Gudelj i Stefan Leković "otpali" sa spiska.
Selektor fudbalera Srbije do 21. godine Zoran Bata Mirković morao je da promeni sastav svoje ekipe pred nastavak septembarskog okupljanja.
Zbog toga su naknadne pozive dobili Đorđe Petrović iz Radničkog Niša, Nemanja Vidojević iz Železničara i Nemanja Trifunović iz Partizana, dok se mladoj reprezentaciji priključio i Stefan Bukinac iz Jang Bojsa.
Do promena je došlo nakon što su Ognjen Mimović iz Fenerbahčea i Stefan Gudelj iz Crvene zvezde prekomandovani u A reprezentaciju. Stefan Leković, član Estrele Amadore, zbog povrede je ostao u klubu na nastavku oporavka.
Mirkovićevi izabranici već su odradili dva meča u aktuelnom ciklusu i oba puta bili bolji od selekcije Iraka U-23. Srbija je slavila sa po 3:0 u Bačkoj Topoli i Novom Sadu.
U nastavku priprema za Evropsko prvenstvo 2027. godine „orliće“ očekuju dva susreta sa Rusijom. Prvi je na programu sutra od 18 časova, dok će se isti rivali ponovo sastati 5. oktobra u istom terminu. Oba duela biće odigrana u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi.
Podsetimo, na početku septembarskog prozora reprezentaciji su se priključili i Marko Veličković iz Vojvodine i Bogdan Kostić iz Partizana.
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