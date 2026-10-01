Fudbal

Radno u Humskoj - Počela izgradnja novog internata FK Partizan (FOTO)

М. З.

01. 10. 2026. u 18:52

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Posle terena, na red je došlo i renoviranje postojećeg objekta.

Радно у Хумској - Почела изградња новог интерната ФК Партизан (ФОТО)

FOTO: FK Partizan

U Sportskom centru "Partizan-Teleoptik" danas su počeli radovi na izgradnji novog internata, čime je nastavljen proces rekonstrukcije i unapređenja infrastrukture namenjene Omladinskoj školi crno-belih.

Prema novom projektu, koji će biti realizovan u fazama, prenamenom i rekonstrukcijom postojećeg objekta u prvoj fazi biće uređeno 20 novih apartmana za smeštaj 45 mladih fudbalera Partizana, uz prateće prostorije za zajednički boravak, učionice, trpezariju i druge sadržaje namenjene njihovom svakodnevnom životu, učenju i razvoju.

Foto: FOTO: FK Partizan

POGLEDAJ GALERIJU

Početak radova na internatu predstavlja nastavak realizacije infrastrukturnih projekata koji su ranije najavljeni u okviru obnove popularnog "Zemunela". Nakon završetka radova na novom fudbalskom terenu i unapređenja postojeće infrastrukture, klub ulazi u novu fazu projekta koja će značajno unaprediti kvalitet boravka mladih igrača i stvoriti još bolje uslove za rad.

"Omladinska škola decenijama predstavlja jedan od najvažnijih temelja FK Partizan. Kroz nju su prošle generacije igrača koje su nosile crno-beli dres, nastupale za reprezentaciju i gradile karijere u najvećim evropskim ligama. Kao jedna od najprepoznatljivijih fudbalskih akademija na Starom kontinentu, Partizanova škola ostaje jedno od ključnih strateških opredeljenja kluba", navodi se na zvaničnom sajtu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN: Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku Dan počinjem i završavam molitvom

"VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN": Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku "Dan počinjem i završavam molitvom"