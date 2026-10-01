Radno u Humskoj - Počela izgradnja novog internata FK Partizan (FOTO)
Posle terena, na red je došlo i renoviranje postojećeg objekta.
U Sportskom centru "Partizan-Teleoptik" danas su počeli radovi na izgradnji novog internata, čime je nastavljen proces rekonstrukcije i unapređenja infrastrukture namenjene Omladinskoj školi crno-belih.
Prema novom projektu, koji će biti realizovan u fazama, prenamenom i rekonstrukcijom postojećeg objekta u prvoj fazi biće uređeno 20 novih apartmana za smeštaj 45 mladih fudbalera Partizana, uz prateće prostorije za zajednički boravak, učionice, trpezariju i druge sadržaje namenjene njihovom svakodnevnom životu, učenju i razvoju.
Početak radova na internatu predstavlja nastavak realizacije infrastrukturnih projekata koji su ranije najavljeni u okviru obnove popularnog "Zemunela". Nakon završetka radova na novom fudbalskom terenu i unapređenja postojeće infrastrukture, klub ulazi u novu fazu projekta koja će značajno unaprediti kvalitet boravka mladih igrača i stvoriti još bolje uslove za rad.
"Omladinska škola decenijama predstavlja jedan od najvažnijih temelja FK Partizan. Kroz nju su prošle generacije igrača koje su nosile crno-beli dres, nastupale za reprezentaciju i gradile karijere u najvećim evropskim ligama. Kao jedna od najprepoznatljivijih fudbalskih akademija na Starom kontinentu, Partizanova škola ostaje jedno od ključnih strateških opredeljenja kluba", navodi se na zvaničnom sajtu.
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