Uhapšen osumnjičeni za ubistvo predsednika kluba iz regiona: Ima bogat krivični dosije!
Ekspresna reakcija policije.
Bugarska policija uhapsila je muškarca osumnjičenog za ubistvo predsednika FK Botev iz Plovdiva, Ilijana Filipova, javljaju vodeći bugarski mediji pozivajući se na izvode iz Ministarstva unutrašnjih poslova i tužilaštva.
Kako navoti TV BNT i portal Novinite/Mediapool, osumnjičeni je identifikovan kao 51-godišnji Slavčo Megerov, za koga se zna da iz prošlosti ima "debeo" krivični dosije.
Akcija hapšenja izvedena je u kasnim večernjim časovima u Sofiji, u blizini bulevara Černi vrah, gde je osumnjičeni lociran u svom automobilu.
Podsetimo, Ilijan Filipov je ubijen iz vatrenog oružja u noći između 29. i 30. septembra ove godine u Plovdivu, nedugo pošto se vratio sa meča koji je gledao. Pored svoje pozicije predsednika Boteva, bio je suvlasnik jedne transportne kompanije.
Bugarski istražni organi i policijski zvaničnici istakli su da se sprovode opsežne procesno-pravne radnje da bi se utvrdili precizni motivi i ko je naručio brutalan zločin, pošto je osumnjičeni Megerov poslovno sarađivao sa žrtvom i kretao se u krugovima bliskim strukturi preduzeća ubijenog predsednika Boteva.
Slavčo Megerov je, okružen policijskim snagama, već sproveden nazad u Plovdiv, gde će biti nastavljeno saslužavanje i zvanično podignuta optužnica protiv njega.
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