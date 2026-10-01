Uhapšen osumnjičeni za ubistvo predsednika kluba iz regiona: Ima bogat krivični dosije!

Ekspresna reakcija policije.

Foto: Printscreen

Bugarska policija uhapsila je muškarca osumnjičenog za ubistvo predsednika FK Botev iz Plovdiva, Ilijana Filipova, javljaju vodeći bugarski mediji pozivajući se na izvode iz Ministarstva unutrašnjih poslova i tužilaštva.

Kako navoti TV BNT i portal Novinite/Mediapool, osumnjičeni je identifikovan kao 51-godišnji Slavčo Megerov, za koga se zna da iz prošlosti ima "debeo" krivični dosije.

Akcija hapšenja izvedena je u kasnim večernjim časovima u Sofiji, u blizini bulevara Černi vrah, gde je osumnjičeni lociran u svom automobilu.

Foto: Printskrin

Podsetimo, Ilijan Filipov je ubijen iz vatrenog oružja u noći između 29. i 30. septembra ove godine u Plovdivu, nedugo pošto se vratio sa meča koji je gledao. Pored svoje pozicije predsednika Boteva, bio je suvlasnik jedne transportne kompanije.

Bugarski istražni organi i policijski zvaničnici istakli su da se sprovode opsežne procesno-pravne radnje da bi se utvrdili precizni motivi i ko je naručio brutalan zločin, pošto je osumnjičeni Megerov poslovno sarađivao sa žrtvom i kretao se u krugovima bliskim strukturi preduzeća ubijenog predsednika Boteva.

Foto: Printscreen

Slavčo Megerov je, okružen policijskim snagama, već sproveden nazad u Plovdiv, gde će biti nastavljeno saslužavanje i zvanično podignuta optužnica protiv njega.

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