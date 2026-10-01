"KOME STE POMOGLI? NE SEĆATE SE NI IMENA" Vučić razotkrio licemerje blokadera vezane za žrtve iz Novog Sada

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" ogolio je licemerje blokadera i njihovu zloupotrebu žrtava.

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- Oni su tada govorili: "Tražimo pravdu". Kad smo ih pitali recite nam imena stradalih, koju ste porodicu posetili, kome ste pomogli, nijednog imena nisu mogli da se sete. Kada smo mi razgovarali sa porodicama stradalih u Novom Sadu, oni bi progonili te porodice. Govorili su sve najgore o njima, od porodice Firić do porodice Raca, mrzeli su roditelje i majku koja je izgubila dvoje dece. Sve su uvek samo mrzeli. Nisu svi, bilo je onih koji su osetili zabrinost i hteli nešto da promene. Ti ljudi su razumeli o čemu se radi i nisu želeli više da bud sa takvima. Ostali su širili mržnju. Ne da su tražili rešenja, pomoć i pravdu. Ništa ih nije interesovalo.